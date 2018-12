Según el alto tribunal, la secretaría debía inspeccionar y vigilar a la institución para que no se presentaran estos hechos hacia ningún estudiante. Sin embargo, el poco control permitió los hechos que terminaron con el suicidio del joven el 4 de agosto de 2014 en Bogotá, señaló El Espectador.

La sentencia, citada por el diario, determinó que al colegio no se le exigió que ajustara su manual de convivencia para incluir un protocolo para prevenir la discriminación y capacitar a los funcionarios y empleados. Además, la secretaría tampoco activó la ruta de atención para atender las intimidaciones de las que era víctima el joven de 17 años.

No obstante, no por eso se responsabiliza a la Secretaría de la muerte de Urrego, sino de no cumplir sus funciones y actuar de forma preventiva ante estos hechos.

Este proceso contra la secretaría de Educación lo inició Alba Reyes, madre del estudiante, porque según ella, la entidad tiene responsabilidad en el suicidio por no haber detectado a tiempo que el colegio no tenía los mecanismos para prevenir y atender el acoso escolar de las directivas contra su hijo.

Entre tanto, la Secretaría culpó a los padres por el suicidio y asegura que el bienestar del menor era su obligación, argumentó también que el colegio no tenía responsabilidad porque el suicidio se dio fuera de la institución, y también se defendió señalando que el ministerio de Educación es el que está a cargo de implementar el sistema de protección contra la violencia escolar, agrega el diario.

Este fallo del alto tribunal responde a la denuncia de Reyes y establece que la Secretaría de Educación de Cundinamarca debe publicar el documento en todas las plataformas para ponerlo a disposición de sus funcionarios y la ciudadanía en general, y enviarlo a las demás secretarías de Educación del país para que cumplan el mismo proceso.