Consternadas están las autoridades en Bogotá por la brutal agresión de la que fue víctima una profesora en el colegio Costa Rica, de la localidad de Fontibón, en el occidente de la ciudad. La docente recibió varios golpes por parte de una estudiante que no aceptó el reclamo que le hicieron de que no utilizara su celular en clase.

(Vea también: Iracundos padres atacaron a profesora de su hijo e hicieron pedirle perdón de rodillas)

Al respecto, la Secretaría de Educación de Bogotá emitió un comunicado y se pronunció sobre la situación: “Expresamos nuestra profunda preocupación por los presuntos hechos de agresión. Ante este suceso, hemos actuado de manera inmediata y coordinada para brindar el apoyo necesario a todas las personas involucradas”.

#Comunicado✍️ Frente a los presuntos hechos ocurridos en el Colegio Costa Rica (IED).

@Educacionbogota expresa su profunda preocupación por los presuntos hechos de agresión ocurridos el día 19 de julio e informamos que: pic.twitter.com/Use80Hhms0 — Secretaría de Educación de Bogotá (@Educacionbogota) July 20, 2023

La directora de la entidad, Edna Bonilla, acudió hasta la institución educativa donde escuchó la versión del rector del colegio. De igual manera, recibió las declaraciones tanto de la profesora como de la estudiante y anunció una asesoría para ambas en la resolución de conflictos de manera pacífica. Además, los padres de la joven también ayudarán en este proceso.

Nuestra secretaria, profe @ednabonillaseba, junto al rector del colegio Costa Rica, Julián Prieto, hacen un llamado a la resolución pacífica de los conflictos, a propósito de presuntos hechos en los que una docente y una estudiante resultaron agredidas: https://t.co/4Uer46rDLa pic.twitter.com/ZCkC56HoYv — Secretaría de Educación de Bogotá (@Educacionbogota) July 20, 2023

Lo que se sabe es que la profesora terminó con un hematoma en su ojo izquierdo y la estudiante también habría sido agredida, aunque esa información no se ha confirmado. La discusión empezó porque la docente le pidió en varias oportunidades a la alumna no utilizar su teléfono en clase, lo que desató la furiosa reacción de la joven.

Lee También

“Yo tomo mis cosas y les digo: ‘Así es Colombia, chicos, tranquilos que yo me voy’. Y cuando me voy a ir, la estudiante me agarra la puerta, no me deja salir y en ese momento me agrede con un puño muy fuerte con anillos en la cara”, dijo la profesora Dalia en el video que compartió en Tiktok.