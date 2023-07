Una indignante agresión ocurrió en un colegio de Bogotá donde una estudiante cogió a golpes a su profesora. La maestra, que se identificó como Dalia, expuso el caso en sus redes sociales y aseguró que la alumna le dejó el ojo izquierdo hinchado y con moretones.

El caso ocurrió en una institución distrital de la localidad de Fontibón, cuando según la profesora se encontraba dictando su clase a estudiantes del grado undécimo y mientras ella daba cátedra había una alumna que estaba usando el celular, algo que está prohibido en el colegio. La docente le pidió en varias oportunidades que dejara de utilizar el teléfono, incluso le dio la opción de salirse del salón; sin embargo, la respuesta de la joven fue cogerla a golpes.

La profesora, al ver que no la estudiante no le hizo caso, optó por quitarle el celular; lo que produjo la agresión: “Yo tomo el celular en las manos, ella se me abalanza de una forma violenta, me arrincona, me empuja, empieza a esculcarme desesperada. Yo invito a los estudiantes para que alguien filme lo que está pasando”.

Dalia aseguró que intentó retomar la clase y hacer como si nada hubiese pasado; sin embargo, la situación empeoró después de que la estudiante, según cuenta la profesora, se arremangó la camisa y cerró la puerta del salón con llave, contando también con la complicidad de sus compañeros que se pusieron del lado de la alumna.

“Yo tomo mis cosas y les digo: ‘Así es Colombia, chicos, tranquilos que yo me voy’. Y cuando me voy a ir, la estudiante me agarra la puerta, no me deja salir y en ese momento me agrede con un puño muy fuerte con anillos en la cara”, relató la profesora, quien mostró el morado que le dejó el golpe alrededor del ojo.