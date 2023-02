La secretaria de Ambiente de Bogotá, Carolina Urrutia, advirtió este lunes que el aire en la capital “sigue regular desde el vieres” cuando se declaró una alerta fase uno. “A a pesar de que hemos visto algunas mejoras, hoy amanecemos con cuatro estaciones en condiciones regulares”, agregó en Caracol Radio.

(Le interesa: Aparece video del momento exacto en que carro atropella a 6 personas en ciclovía de Bogotá)

De acuerdo con la funcionaria, las causas principales siempre están relacionadas en estos meses con la meteorología. “Pero también hemos tenido mucho mayor volumen de material particulado que viene de los incendios en la Orinoquia en las últimas semanas”, explicó en la emisora.

“Durante el fin de semana pareció haberse visto un descenso en esos incendios; parece que están menos intensos, pero las condiciones en Bogotá se mantienen por ahora particularmente porque tenemos estabilidad atmosférica, es decir, tenemos unos vientos que nos están arrastrando ese material particulado y vientos que en el sentido contrario que hacen que permanezca sobre la ciudad”, agregó Urrutia en la frecuencia radial.

En ese sentido, sugirió a las personas que tienen condiciones de vulnerabilidad relacionadas con el sistema cardiaco o respiratorio usar el tapabocas en exteriores, particularmente en avenidas. “Pero no solo medidas de autocuidado, sino de autorregulación: en estos días, utilizar menos el carro particular o, de ser necesario, utilizarlo, [pero] llenarlo a su máxima capacidad para que vayan varios. Usar otras formas de transporte”, precisó en el mismo medio.

Lee También

También recomendó no encender fogatas ni chimeneas, y, en la industria de la construcción, tapar el material para que no vuele polvo de las obras. “Hemos sugerido tanto a la industria como a los negocios que hagan cargue y descargue por las noches y que modifiquen su horario de operación”, contó en la emisora.

Advirtió que Bogotá, siempre que esté en una alerta, las autoridades pueden restringir todo tipo de vehículos y actividad industrial. “Como en este caso vemos que el fenómeno regional no ha tenido tanta influencia, hemos tratado de no recurrir a esas medidas. Pero si no mejoramos, vamos a tener que hacerlo”, aseguró.

Llamado a los motociclistas

Urrutia también recordó que este lunes hay varias movilizaciones que se oponen al pico y placa, “los líderes de las motos que desde antes de esta alerta habían decidido manifestarse”.

“Queremos hacer un llamado a que el día de hoy, particularmente en esta semana, lo que tenemos que hacer todos es poner de nuestra parte para que mejore el aire”, dijo la secretaria de Ambiente en Caracol Radio.

“Una manifestación que tape el tráfico, que baje las velocidades, que obligue a las personas a frenar y a acelerar mucho nos va a afectar la calidad del aire y puede estarnos impulsando a la necesidad de imponer medidas restrictivas. Parar la ciudad hoy puede tener consecuencias nefastas para el aire de la ciudad”, advirtió.