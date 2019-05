green

A primera hora, ‘Jesús Santrich’ fue preguntado por Caracol Radio, y ahí dijo que era inocente. No obstante, evadió la pregunta de que “¿si no era cocaína, a lo que se refería cuando hablaba de ‘calidad’ y ‘toneladas’, que era?”.

“Toneladas de nada. Simplemente de producciones”, respondió evasivamente el exguerrillero. Pero la periodista Darcy Quinn seguía preguntando, “producciones de qué ¿aguacates, naranjas, mandarinas, manazanas, peras?”, pero nunca recibió respuesta.

Posteriormente, Blu Radio entrevistó a ‘Santrich’, y también le preguntó por el producto que estaban negociando. Después de varios rodeos, por fin dio una respuesta concreta: “Hablamos de proyectos agrícolas, de producción de peces”.

Sin embargo, cuando en la entrevista le pidieron detalles sobre los proyectos de piscicultura, el exguerrillero se limitó a decir que se harían en el sur del país, y que los pormenores se iban a discutir en futuras reuniones, que no se dieron por su detención.

Los entrevistadores, al igual que Caracol Radio, le preguntaron por qué “hablaban de los cinco”, si no tenía detalles de las negociaciones, y que “cuál era la calidad a la que se referían”, preguntas que ‘Santrich’ siguió sin contestar.

“Te estoy diciendo que hablamos de proyectos productivos. De piscicultura. No te sé decir porque no tengo el detalle del video […], pero te repito, no hay una sola reunión que yo haya hablado de cosas diferentes a los proyectos econativos, de producción agrícola y pecuaria”.

Desde que salió en libertad, esta es la respuesta más concreta que ‘Santrich’ ha dado sobre a la mercancía que estaba negociando en el video revelado por las autoridades de Estados Unidos, que lo señalan de delitos de narcotráfico.

Para la justicia estadounidense, era cocaína de lo que se hablaba en esa mesa, en la que estaba ‘Santrich’ con Marlon Marín, sobrino de ‘Iván Márquez’, hoy testigo protegido en ese país porque ha afirmado que de lo que se hablaba en la reunión sí era de narcotráfico.

Ni en rueda de prensa, ni en Caracol Radio, ni entrevista con El Espectador, ni entrevista con La W habló de un producto en específico, solo lo hizo en Blu Radio, y después de mucha insistencia de los periodistas.

En esa emisora, el exjefe de las Farc encontró la manera de aliviar la presión que sentía en medio de los cuestionamientos, y recordó una equivocación que tuvo el periodista Néstor Morales, cuando dijo que ‘Santrich’ tenía “disfunción sexual” (se refería a disfunción visual).

‘Santrich’ quedó en libertad, luego de que la Corte Suprema de Justicia así lo ordenara, ya que el Consejo de Estado le mantuvo su investidura de congresista.