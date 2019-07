green

“Tocamos la puerta en reiteradas ocasiones pero nadie respondió, procedimos con el sargento Nelson a trepar la pared para revisar y nos encontramos con la novedad que no había nada ni nadie, verificamos y la cama estaba al lado de la ventana trasera la cual estaba abierta, al lado de afuera habían ubicadas unas llantas como escalera”, dice el texto compartido por Caracol Radio.

El texto reseña que ‘Jesús Santrich’ se fue a dormir a las 9:00 p.m. y que entre las 11:45 p.m. y las 3:00 a.m. su habitación no tuvo custodia debido a que escolta de turno no se levantó.

‘Santrich’ habría dejado una nota escrita a mano en la que decía que fue a pasar la noche con su hijo menor, indicaba que al día siguiente deberían llamar a una persona identificada como Daniel y que él estaría listo a las 8:00 a.m.

Sin embargo, cuando los integrantes del esquema de seguridad marcaron, se dieron cuenta de que “los celulares estaban apagados”, concluyó el medio.