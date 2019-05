La pregunta de Ochoa se dio en el marco de una entrevista que ese medio le hizo a ‘Santrich’ en la mañana de este viernes. Puntualmente el interrogante fue:

“Señor Santrich, medio país cree en este momento que usted se va a volar. ¿Nos puede usted asegurar aquí, en estos micrófonos de Blu Radio, hoy viernes 31 de mayo, a las 8:05 de la mañana, que usted no se va a escapar?”.

Ante la pregunta de Ochoa, la repuesta que dio ‘Santrich’, y que muchos calificaron de atrevida, fue:

“La única manera de que yo me vuele para alguna parte es que me invites a un día de playa o algo así, que me hace bastante falta”.