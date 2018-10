El exmandatario acompañó el trino con una foto en la que se ve en la sede de Harvard Kennedy School, en Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos.

Meses antes de que terminara su administración, Santos prometió ante los medios de comunicación que no iba a intervenir en el gobierno de su sucesor, Iván Duque, y que tenía planeado dedicarse a la academia.

“Yo, en cinco meses, estaré, después de ocho años, desempleado. He pensado qué hacer y toda la vida he querido ser profesor. Por eso, no voy a dar un discurso leído sino que daré una charla, a ver si algún rector me contrata dentro de cinco meses”, afirmó Santos el pasado 18 de marzo en El Espectador.

Lección #1 para mis estudiantes: siempre hagan lo correcto, no lo popular. @Kennedy_School pic.twitter.com/UdeOPp7vvp — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) October 12, 2018

El miércoles de esta semana, el expresidente Santos subió otra foto de una bala convertida en pluma, en donde tiene grabado la siguiente frase: “Las balas escribieron nuestro pasado, la educación, nuestro futuro”.