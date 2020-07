green

El expresidente Juan Manuel Santos se refirió al tema, en una entrevista con Caracol Radio, cuando le preguntaron si estaba dispuesto a reconciliarse con el también expresidente Álvaro Uribe.

“Yo he estado dispuesto a hacerlo por el bien del país, en muchísimas ocasiones. Yo no fui el que peleé, yo no fui el que buscó camorra”, dijo Santos en la emisora. “Yo sí estoy más que dispuesto”.

Después, les preguntó a los periodistas. “Mire lo curioso: ¿ustedes se acuerdan de los tres huevitos de Uribe? Eran la base de su gobierno. Usted identifica esos tres huevitos, seguridad democrática, cohesión social y confianza inversionista, y los indicadores de esta última década, del año 2010 al 2019, en esos tres temas nunca el país había progresado tanto”.

Para Santos, en materia de seguridad, el país “nunca había progresado tanto como en esta última década”; en materia de inversión social, “de progreso social, inclusive de equidad, de pobreza extrema, en lo que llama Uribe cohesión social nunca habíamos progresado tanto”.

“Y en materia de confianza inversionista, ¿cuántos inversionistas extranjeros vinieron a Colombia a invertir?, se preguntó Santos, y a continuación aseguró: “Ahí están las cifras. Yo no me lo estoy inventando, porque buena parte del libro [‘Un mensaje optimista para un mundo en crisis’, que está lanzando] lo que muestra son cifras. Es evidencia. Son cifras incontrovertibles”.

En ese punto, tocó el tema de la acusación que le hacen sus detractores. “Entonces, ese mote de traidor que a mí me pusieron no se compagina con lo que se hizo, porque yo, y ese es un mensaje del libro, estoy convencido de que hay que construir sobre lo construido”.

“No llegar (ese ha sido un defecto de todos los latinoamericanos), con el complejo de Adán: ‘Yo tengo que hacer todo nuevo. Lo que viene de atrás nada funcionó’”, recomendó Santos. “Y eso a América Latina le ha costado mucho y a Colombia le ha costado mucho”.

“De manera que, por mi lado, yo estaría muy feliz de poder tener acuerdos sobre cosas fundamentales”, concluyó el exmandatario. “Inclusive, en el libro lo menciono: el presidente [Iván] Duque tiene una gran oportunidad para que en torno al cumplimiento de los acuerdos de paz podamos hacer un gran acuerdo nacional que nos permita salir de esta pandemia [de coronavirus] mejor de lo que estábamos antes”.