Juan Manuel Santos, contó en Blu Radio, a propósito del lanzamiento de su libro ‘La batalla por la paz’, que cuando llegó a Johannesburgo, la ciudad más grande de Sudáfrica, prendió el televisor y vio escenas “impactantes entre víctimas y victimarios” que se reunieron. Algunos se abrazaban, mientras que otros se reclamaban.

“Yo quedé muy impactado. Le pregunté a Mandela que eso para qué era. Él me dijo que eso era un proceso de sanación, de reconciliación y comenzamos a hablar casi por 5 horas”, relató Santos.

De acuerdo con las declaraciones del exjefe de Estado, en entrevista con la emisora, la conversación con Nelson Mandela también giró en torno a Colombia y él le dijo una frase que lo impactó “muchísimo” y le dio un propósito.

“Al final me dijo: ‘Mire, yo conozco lo que está sucediendo en su país. Ustedes nunca van a tener futuro si no acaban con esa guerra’. Eso me describió lo que sería mi puerto de destino. Por eso iba a luchar y seguí luchando hasta lograrlo”, manifestó, el también exministro.