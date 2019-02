Samuel Hoyos dialogó con RCN Radio y dijo que espera que el Centro Democrático lo elija como su candidato para las próximas elecciones, por encima de los concejales Ángela Garzón y Diego Molano, que también están en la lucha.

De ser así, uno de los planes que tiene el partido es hacer “una coalición con otros sectores políticos e independientes” que les “permita competir contra la izquierda”.

Hoyos tiene claro que de ser el elegido su mayor adversario en las urnas sería la exsenadora Claudia López, a la que también le dedicó unas palabras punzantes en la entrevista.

“Yo creo que quien representa el modelo de Petro en Bogotá es Claudia López. Fue quien lo impulsó, a la Presidencia de la República. Comparten esa visión de la ciudad que en mi opinión es nociva, porque se dedicó a crear una red clientelista en la administración pública, al asistencialismo que poco contribuye a sacar personas de la pobreza”, declaró Hoyos a la emisora.

Preguntado sobre si el objetivo de su campaña se centrará en “polarizar” a la ciudadanía con este tipo de señalamientos, Hoyos respondió que no, pero lanzó otra pulla.

“No es polarizar, es que tenemos dos modelos de ciudad diferente. Yo creo en el estímulo a la actividad privada, al pequeño, mediano y gran empresario, no son los subsidios o los mercados. No podemos seguir haciendo lo que ellos hacían, que era polarizar a la ciudad entre ricos y pobres. Esta es la ciudad de todos. Esto no se trata de un problema personal con la señora López. Lo que quieren los bogotanos es una persona que solucione sus problemas. Más propuestas y menos gritos”, aseguró.