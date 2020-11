green

Samper, particularmente, rendirá versión libre por el crimen de Álvaro Gómez Hurtado el próximo 27 de noviembre, informó El Tiempo.

El diario indica que también se programaron idénticas comparecencias para el senador del partido Farc Julián Gallo, conocido como ‘Carlos Antonio Lozada’, el 12 de noviembre, y la excongresista Piedad Córdoba, el 13 de noviembre.

Gallo había descartado ir a la Fiscalía a declarar por el magnicidio, asegurando que no tenía competencia para hacerlo y que solo lo haría ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). No obstante, hasta la medianoche del martes el congresista no había dicho si haría lo mismo con la citación de la Comisión.

Blu Radio indicó que los exmandatarios Andrés Pastrana y Álvaro Uribe también serán citados, pero todavía no hay fecha clara para esa diligencia.

Asimismo, la emisora señala que también hablarán los exministros Juan Fernando Cristo y Fernando Botero, además del exdirector de la Policía Rosso José Serrano Cadena.

Finalmente menciona a funcionarios como José Antonio Vargas, exsecretario general de Presidencia; el excongresita Santander Lopesierra; el exedecán del expresidente Samper Germán Osorio Sepúlveda; Mauricio Vargas Linares, exdirector de la Revista Semana; Gabriel Puerta, “exmediador entre los diferentes carteles de la droga” y Carlos Alberto Lugo.