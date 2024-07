Por: LARAZON.CO

El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso afirmó, a través de un video compartido en redes sociales, que se encuentra privado de su libertad con base en información falsa, ya que, según él, no existe ninguna medida de aseguramiento vigente en su contra en ningún juzgado o Fiscalía.

“Con base en información no veraz información falsa, me tienen privado de la libertad porque no existen medidas de aseguramiento en mi contra en ningún juzgado ni en ninguna Fiscalía, medida de aseguramiento vigente, legalmente válida, así que, quiero por favor solicitarles que hagan esto público para que las autoridades competentes tomen las medidas pertinentes”, expresó Mancuso.

Mancuso hizo un llamado para que conozca las violaciones a sus derechos fundamentales, como el derecho a la libertad personal, al debido proceso, al non bis in idem y al hábeas data, alegando que no han actualizado la información que lo mantiene recluido.

“El Inpec es una institución que hace parte del gobierno del señor presidente, es el máximo jefe del director del Inpec y del Inpec de este establecimiento, a quien le hago un llamado respetuoso, para que conozca las violaciones a derechos fundamentales, en mi caso, como el derecho a la libertad personal”, dijo.

El exjefe paramilitar solicitó que se haga pública su situación para que las autoridades competentes tomen las medidas pertinentes. Además, pidió que Naciones Unidas, a través de su relator especial para las violaciones a la privación ilegal y arbitraria de la libertad, y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, tomen nota de lo que está sucediendo, dado que él es testigo de la humanidad.

Mancuso enfatizó que esta situación no es solo un atentado contra él, sino contra todos aquellos que quieren avanzar en un proceso de paz, desmovilizarse y deponer las armas para traer alivio a las regiones afectadas por la violencia. Cuestionó el mensaje que se está enviando si las instituciones, como el Inpec, no cumplen las órdenes de los jueces y magistrados de la República.

La denuncia de Mancuso surge luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le negara la libertad, decisión que el exjefe paramilitar considera injusta y basada en información no veraz.

