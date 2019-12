En entrevista en el programa ‘Yo José Gabriel’, Hernández-Mora dijo que Álvaro Uribe “está presente en todo y es un obstáculo enorme para que analicemos las cosas reales”, esto en relación a lo que ella llama la “uribización de la política”.

“Lo que me parece estúpido, absurdo en este país, creo que ya es hora de que lo dejemos atrás, es uribizar la política. Es decir, todo empezó con Uribe y todo muere con Uribe. Eso es lo que me parece que no nos permite que analicemos bien los problemas”, le dijo la periodista a José Gabriel Ortiz en el programa de entrevistas que este dirige en el Canal RCN.