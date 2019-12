green

Así lo informó Noticias Uno con base en la respuesta a un derecho de petición que fue interpuesto por el senador Jorge Enrique Robledo a la Fiscalía General de la Nación.

El ahora contratista, que renunció a su cargo como director de ese instituto en diciembre de 2018, tras admitir que cometió “errores” en la divulgación de informes legales sobre la muerte del ingeniero Jorge Enrique Pizano, fue recontratado por el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez con un asignación mensual superior a los 18 millones de pesos, detalló ese noticiero.

Sin embargo, Valdés Moreno recibe entre bonificaciones y primas otros 52 millones de pesos que, de acuerdo con el Departamento de Personal de la Fiscalía, se ajusta a las normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de esa entidad, mostró el informativo.

El documento obtenido por el senador Robledo explica que Carlos Valdés recibe las siguientes sumas de dinero:

Sueldo $ 14’280.651.

Prima técnica $ 4’284.195.

Bonificación por servicios: $ 4’998.2258.

Prima de servicios: $ 7’348.585.

Prima de productividad: $14’280.651.

Prima de vacaciones: $ 8’249.803.

Prima de navidad: $ 17’187.090

Hay que recordar que la renuncia de Valdés sucedió después de que un informe del laboratorio de biología forense desmintiera versiones oficiales que descartaban el cianuro como la causa de la muerte de Jorge Enrique Pizano, ‘excontroller’ de la Ruta del Sol II.

“Cometí el error de nunca preguntar su origen a los laboratorios, y solamente me concentré en los resultados forenses de si correspondía o no al señor Pizano, y si había o no allí cianuro”, dijo Valdés en rueda de prensa el 20 de diciembre de 2018.

