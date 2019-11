green

La Fiscalía admitió en una respuesta a un derecho de petición que el médico presta sus servicios desde febrero de 2019, precisó Noticias Uno.

El informe periodístico muestra que el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez acogió a Carlos Valdés dos meses después de su renuncia como director del Instituto de Medicina Legal, pese a que su salida ocurrió en medio de una de las peores crisis de credibilidad de esa institución.

Hay que recordar que la renuncia de Valdés sucedió después de que un informe del laboratorio de Biología Forense desmintiera versiones oficiales que descartaban el cianuro como la causa de la muerte de Jorge Enrique Pizano, excontroller de la Ruta del Sol II.

“Cometí el error de nunca preguntar su origen a los laboratorios, y solamente me concentré en los resultados forenses de si correspondía o no al señor Pizano, y si había o no allí cianuro”, dijo Valdés en rueda de prensa el 20 de diciembre de 2018.

“La parte gravísima de esto es que [Néstor Humberto] Martínez, que era el nominador de Valdés, lo saca por la mentira, pero en secreto hacen un pacto para dos meses después, Martínez nombrar a Valdés, premiar su mentira, su engaño, su falsedad”, manifestó el senador Jorge Robledo a Noticias Uno.

Incluso, ese informativo revela que Valdés solo a ha ido a trabajar 60 días en los últimos 8 meses pero no informó a cuánto asciende el contrato de asesoría que vincula al cuestionado exdirector de Medicina Legal con el despacho de quien dirige las principales investigaciones penales en Colombia.

“Un país no puede funcionar si un funcionario público comete un error como este y su superior jerárquico lo termina premiando de alguna manera. Insisto que las conductas de Valdés beneficiaban a Martínez en la medida en la que le daban al país una seguridad de algo que él no podía dar”, agregó Robledo en entrevista con ese noticiero.

Vea el informe de Noticias Uno: