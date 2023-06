Aunque en el papel no era en un principio el candidato más fuerte, Rodolfo Hernández fue quizás la gran sorpresa de las pasadas elecciones presidenciales, en las que a punta de redes sociales logró escalar en las encuestas y se ubicó como el principal competidor de Gustavo Petro por la presidencia, la cual terminó perdiendo ante el líder del Pacto Histórico.

Pese a que a lo largo de su campaña Rodolfo fue innovador y con ‘tiktoks’ se ganó la confianza de los ciudadanos, en la recta final de su aspiración le bajó un poco a sus redes y dejó de aparecer en eventos como debates, que eran claves para que sus votantes escucharan las propuestas. Por esa razón, muchos dicen que cedió a sectores políticos y por eso perdió las elecciones.

¿Por qué Rodolfo Hernández perdió las elecciones?

En su cuenta de Twitter, Hernández publicó un video de una entrevista que le hacen y en la que da las supuestas razones por las que perdió las pasadas votaciones. En el texto que acompañó el tuit mencionó que “perdimos las elecciones por no recibir politiqueros”.

Además, contó que ha recibido criticas de personas que se encuentra en la calle y todos con un factor común: “Nada, yo solo salgo de la oficina y me dicen ‘traidor’. Yo callado porque son los sentimientos de las personas, que ellos creen que tenía que salir generando una ilusión sobre unos sectores que no nos querían votar a cambio de puestos y contratos, porque para mi eso es traición. Todos los que me dicen así me gustaría que se metieran a competir en esto, yo los quiero ver en una jauría que no tiene límites”.