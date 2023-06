Rudolf Hommes dejó ver parte de su ira en contra del actual jefe de Estado mediante una carta en la que le pidió retirar la reforma a la salud y que fue firmada por más de 100 personas, como el también exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla.

(Vea también: Armando Benedetti fue a Estados Unidos a decir todo lo que sabe de Maduro, según Semana)

Al respecto, Hommes explicó en Blu Radio que pese a que respaldó a Gustavo Petro en campaña, no está conforme con su administración y que en realidad votó por él para evitar que Hernández, exalcalde de Bucaramanga, llegara al poder.

Lee También

El experimentado economista manifestó que tenía otra imagen del presidente y que por ello marcó su nombre en el tarjetón:

“Arrepentido es una cosa vergonzante, voté por Petro y no me pesa, pero no lo hice para que imponga su punto de vista a la fuerza”.