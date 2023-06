Salir de rumba o ir a comer en exclusivos sitios de Bogotá se convirtió en todo un dolor de cabeza para los ciudadanos, que ven como la inseguridad se ha tomado todas las calles de la capital y los ladrones deambulan buscando su mejor víctima para atracarla o incluso secuestrarla por unas horas.

El Tiempo reveló lo que está sucediendo en la Zona T, del norte de Bogotá, uno de los lugares más concurridos de la capital donde hay espacios de rumba y lujosos restaurantes. Los delincuentes roban a sus víctimas a través del paseo millonario, los montan en un vehículo, los obligan a desocupar sus cuentas, les pegan y los intimidan con cuchillos y pistolas.

“A mi esposa le pusieron un arma y a mí, un cuchillo y algo cortopunzante en el abdomen. Me hicieron meter la cabeza dentro de los cojines y no los pude ver. Mi esposa sí los vio y los pudo identificar”, dijo una de las víctimas que es abogado al periódico.

Los ladrones hacen parte de una banda criminal que se mueve por todos los laberintos de la Zona T en Bogotá, se conocen todas las salidas y los movimientos de las personas que suelen rumbear o comer en ese lugar. Como si fuera poco la inclemencia del robo, dejan a sus víctimas tiradas en Ciudad Bolívar, sin plata y golpeados.

“Nos quitaron los dos iPhone, un rosario, los relojes a mi esposa y a mí, vaciaron las cuentas de mi señora. Yo intentaba levantar la cabeza y me pegaban en la cara. A mi esposa le sacaron 600 (mil pesos) de la cuenta. A mí no me pudieron sacar nada porque yo di mal las cuentas y las claves de las tarjetas de crédito y débito y ellos se molestaron y comenzaron a pegarme”, agregó el abogado en el rotativo.

Lo más delicado del caso es que uno de los capturados, que fue identificado como Henry Alexánder Corchuelo Cagua alias ‘Corcho’, tiene casa por cárcel y delinquía desde su vivienda siendo el cabecilla de la organización y cumpliendo la función de “reclutar a las personas que cometería los actos delictivos y los vehículos empleados durante los secuestros”.

El abogado que fue robado junto a su mujer reveló en el citado medio que ella perdió dos bebés por culpa de las agresiones que sufrió en el robo de estos criminales.

“Los delincuentes nos abandonaron en la localidad de Ciudad Bolívar, donde un habitante de calle nos ayudó a ir al cuartel de Policía. Allá nos tomaron las declaraciones, llamamos y bloqueamos las cuentas y nos llevaron a nuestra casa, pero después mi esposa tuvo que ser llevada a la urgencia de un hospital, donde estuvo internada por dos días a raíz de las secuelas del atraco. Resulta que estaba embarazada de gemelos y perdió los dos bebés“