Los ladrones no dan tregua. En la mañana de este jueves, 9 de febrero, se conoció que en el barrio Modelia, en la localidad de Fontibón (Bogotá) se presentó un nuevo hurto a una residencia.

En este caso las víctimas reportan que les robaron dinero en efectivo, electrodomésticos y joyas que suman un avalúo cercano a los 35 millones de pesos.

De acuerdo con la familia afectada, ya lograron identificar que se trató de tres personas (dos hombres y una mujer) que quedaron registrados en las cámaras de seguridad del sector.

Sin embargo, denuncian un presunto caso de inoperancia policial debido a que, según ellos, ya han pasado más de 16 horas del robo y las autoridades no han llegado al lugar para tomar las respectivas pruebas.

“Aún estoy esperando que me tomen la denuncia. En primera instancia, cuando reporto el delito, llegaron los del cuadrante muy amablemente e hicieron una revisión del hurto; pero los de la Unidad Investigativa de la Policía no me han tomado nada, no han venido”, detalla Bohórquez.