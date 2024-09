Los colombianos deben estar siempre atentos a las formas en que pueden evitar ser víctimas de robo y aunque las autoridades deben encargarse de garantizar el orden, muchos han acudido a formas de prevenir que a otros les pase lo que a ellos les pasó.

(Vea también: ¿Crisis de seguridad? advierten sobre modalidad de robo que no se detiene en Bogotá)

Este es el caso del médico Raúl Salazar, que decidió grabarse contando lo que le sucedió en la ciudad de Cali y que podría ser reflejo de una nueva modalidad de robo en los centros comerciales.

Cuenta que fue a un centro comercial de la ciudad y dejó su vehículo en el parqueadero para subir a hacer varias diligencias. Iba con su hermana y su sobrina de vuelta para el estacionamiento y allí fue cuando se dio cuenta de que probablemente lo iban a robar.

“Cuando fui a coger la manija para abrir la puerta noté que tenía un alo, como si le hubieran aplicado un ‘spray’. Afortunadamente iba acompañado. Toqué eso porque se me hizo muy extraño y lo olí. Prácticamente se me fueron las luces. Me iba a desmayar. Me mareé horrible y me di cuenta que me iban a robar”, contó en el video que publicó por medio de redes sociales.