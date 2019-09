La mujer, identificada como Rocío Vargas, fue víctima del robo este sábado cuando iba camino a su trabajo, registró Blu Radio. La ciudadana tiene la costumbre de grabar sus recorridos con una cámara GoPro y eso permitió captar el momento del asalto.

“De repente, se me lanzan estos dos tipos, me agreden verbalmente y me bajaron de la bicicleta“, relató Vargas al medio radial.

Mujer grabó cómo le robaron la bicicleta en cinco segundos en Bogotá → https://t.co/In7Al6ma1s #VocesySonidos pic.twitter.com/OZz1wzsv6w — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 15, 2019

En su diálogo con la emisora, la víctima destacó que otros casos de robo terminan en tragedia, por lo que no opuso resistencia. “Después consigo otra bicicleta, prefiero eso a que me maten“, agregó.

Blu destacó que, posteriormente, llegó la Policía a la escena del robo y Rocío hizo la denuncia del robo de forma virtual. Sin embargo, ella se mostró pesimista y aseguró que no cree que pueda recuperar su bicicleta.