Delincuentes solicitaron un servicio a un taxista y lo robaron en la vía al corregimiento El Totumo, aunque hubo reacción del gremio de la ‘ola amarilla’, los ‘cacos’ escaparon.

Sin dinero quedó el conductor del taxi de placa WTO 944, Reynel Vásquez, víctima de los ladrones en Ibagué. El taxista le prestó el servicio de transporte a un joven de aproximados 17 años y a un hombre de entre 30 y 35 años, quienes ayer por la mañana le solicitaron una carrera hasta el corregimiento El Totumo.

De acuerdo con Vásquez, los individuos le hicieron el pare en la carrera Tercera con calle 15 y pidieron que los llevara hasta el conjunto residencial Las Jaguas. El más joven se subió en la parte delantera mientras que su acompañante se ubicó en el puesto de atrás.

“El mayor me preguntó cuánto valía el servicio hasta El Totumo, le respondí que 30 mil pesos. Me dijo que iba a llamar al patrón porque ellos iban a fundir una plancha. Hizo la llamada, porque el patrón era el que pagaba la carrera. Cuando íbamos llegando al puente de La Variante preguntó si estábamos cerca y le indiqué que sí”, relató el conductor del amarillo.

Pero cuando estaban en inmediaciones de Santa Fe de los Guaduales, la carrera en realidad era la fachada para robarlo. El pasajero de atrás encuelló a Vásquez y le tapó los ojos con una de sus manos; y el adolescente sacó un arma blanca e intimidó profesional del volante y ambos empezaron a amenazarlo de muerte. Le dijeron que si no entregaba el dinero y los elementos de valor, lo matarían.

“Me raquetearon, me robaron 500 mil pesos y el celular. Luego arrancaron a correr carretera abajo”, refirió Vásquez.

Los ladrones también se llevaron las llaves del taxi para evitar que el conductor los persiguiera y se metieron por una zona boscosa.

“En esos momentos bajaba una camioneta de alta gama, le hice el pare al conductor y le pedí que me sacara al puente. Le conté que me acababan de robar. Me hice en el puesto de avenas, pero la Policía llegó como a los 30 o 40 minutos después”.