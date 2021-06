De acuerdo con el diario El Heraldo, el atraco ocurrió en la calle 17 de la capital atlanticense, a la altura del Bulevar de Simón Bolívar, en medio de disturbios entre vándalos y la Policía, que arrancaron en la noche del lunes.

Los delincuentes interceptaron el bus, lo atacaron con piedra y luego abrieron las bodegas del autobús, donde estaban todos los instrumentos de la agrupación de Jean Carlo Centeno y los robaron, indica el mismo medio.

En total, se llevaron 4 acordeones, timbales, congas, cajas, entre otros instrumentos. Además de dinero en efectivo y celulares. El valor de todo lo robado ascendería a los 30 millones de pesos, detalla el rotativo barranquillero.

“Gracias a Dios que no pasó a mayores, no hubo heridos durante el atraco, solo eran 30 personas las que intimidaron a 13 de mis compañeros, la vida no tiene precio, por eso vale más que lo material”, escribió Jean Carlo Centeno en su cuenta de Instagram.

El cantante de vallenato mandó un mensaje a los ladrones y les dijo que no revendieran mal los instrumentos hurtados, que es más rentable para ellos pedir un rescate de los mismos.

“Este no es el camino correcto para lograr obtener sin sacrificios algo en la vida, y menos causando perjuicios a muchas familias que dependen de la labor de cada uno de mis muchachos , señores del atraco Dios los guíe, los restauré y les haga actuar como debe ser”, finalizó Centeno en dicha red social, dejando un número con la intención de que se arrepientan y devuelvan los instrumentos.

El Heraldo también informa que Jean Carlo Centeno está ofreciendo hasta 3 millones de pesos de recompensa por todos los instrumentos.

“Nosotros no queremos denunciar, lo que queremos es que con la presión de los medios, de las redes, estas personas se retracten y decidan devolver los instrumentos o digan donde uno puede ir a buscarlos”, dijo el artista al mismo medio, luego de explicar que los vándalos amenazaron a su agrupación con machetes y picos de botellas, además de atacar el bus con piedras.