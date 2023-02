El Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Armenia envió a la cárcel a Jaír Sebastián Serna Velásquez después de que la Fiscalía Primera Especializada investigara y diera a conocer los hechos ocurridos la madrugada del martes 7 de febrero en el barrio Las Colinas, cuando presuntamente este sujeto asesinó a su hijastra de 4 años y apuñaló a su compañera sentimental.

El relato de la Fiscalía

La Fiscalía Primera Especializada de la Unidad de Vida e Integridad Física y contra Grupos Delincuenciales Organizados, GDO, dio a conocer los hechos para sustentar su solicitud de medida de aseguramiento preventiva intramural en establecimiento carcelario.

Eran las 2 a. m. del pasado martes cuando en la humilde vivienda del barrio Las Colinas Serna Velásquez se levantó al baño. Su compañera sentimental, Andrea Estefanía Arias Valbuena, dormía a su lado y junto a ella su hija, Salomé Puentes Arias, de 4 años, que sentía miedo de dormir sola.

El procesado, según la fiscal, se demoró más de 10 minutos en el baño y de acuerdo con las declaraciones de la víctima, cuando el sujeto permanecía mucho tiempo en el baño era porque estaba consumiendo “perico” -cocaína-.

Serna Velásquez se acostó de nuevo, pero solo unos instantes después volvió al baño y tras otros 20 largos minutos regresó a la cama.

En ese momento, Andrea Estefanía Arias Valbuena ya estaba despierta, pero le había dado la espalda a su compañero. Entonces se sorprendió cuando este le dijo que lo perdonara por lo que iba a hacer. Sintió cómo el hombre con el que llevaba compartiendo los últimos 4 meses se le subió encima a golpearla y a apuñalarla.

La pequeña Salomé se despertó con los gritos de su mamá: “No más, no más, ya no más”, y al ver la agresión empezó a llorar.

Según la Fiscalía, este hombre de 22 años, después de propinarle un fuerte golpe en la cabeza a Andrea Estefanía, que quedó casi inconsciente, se abalanzó contra la menor.

La necropsia al cuerpo de Salomé arrojó que la niña sufrió golpes en su boca. Jaír Sebastián Serna Velásquez la habría reventado a puños, para después incrustarle un puñal en el cuello que, según el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, le destrozó el 96 %, ocasionándole una grave afectación en las venas y arterias, lo que originó que muriera desangrada.

“Se subió sobre la niña, la asfixió y la degolló y a la par le envió besos a su novia”, dijo la fiscal del caso durante la audiencia al tiempo que agregó: “La niña, de 4 años, trataba de defenderse de su agresor, un hombre de 22; llamaba a su mamá, lloraba y pedía ayuda, pero este sujeto la mató, ella se ahogó en su propia sangre”.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, Andrea Estefanía, que en ese momento había sufrido 32 puñaladas, se hizo la muerta, pero por su pensamiento solo quería que Salomé dejara de llorar para que Serna Velásquez no le hiciera más daño. Entonces fue el silencio. Andrea pensó que la niña no lloraba más porque había imitado su estrategia. No era así.

Según la Fiscalía, después de ver a la niña muerta y creer que su compañera también lo estaba, Jaír Sebastián se fue a bañar, se vistió, se asomó por la ventana para cerciorarse que no hubiera nadie y salió.

De acuerdo con las autoridades, el sujeto se fue hacia una de las casas de enseguida, donde residía un conocido, tocó la puerta y, según la Fiscalía, al ver que una patrulla policial daba vueltas por el vecindario, escapó.

En efecto, durante la madrugada del martes la Policía Nacional había sido alertada por un hombre que aseguró que había escuchado gritos de una mujer pidiendo ayuda.

Los uniformados buscaron por el barrio y llegaron hasta una vivienda para preguntar si allí se había presentado una riña, pero no encontraron nada; después de una vuelta arribaron a la cuadra donde estaba la hermana de Andrea Estefanía, que la estaba ayudando, luego de que esta se había arrastrado malherida en su búsqueda.

La hermana preguntó por Salomé, Andrea respondió que aún seguía en la vivienda. De inmediato, los policías ingresaron y encontraron a la bebé sangrando.

Ambas, madre e hija, fueron trasladadas de urgencia a un centro asistencial, pero por Salomé nada había qué hacer. Andrea fue salvada gracias a las actuaciones de los médicos en el hospital San Juan de Dios de Armenia, donde se recupera de las 32 puñaladas sufridas en su cara, pecho y cuello.

La solicitud

Ante estos hechos, la Procuraduría Judicial apoyó la solicitud de la prisión al igual que la representación de las víctimas. La fiscal imputó los delitos de homicidio y tentativa de feminicidio señalando que el sujeto, en caso tal de ser hallado culpable, debería pagar más de 50 años de prisión.

Ambos delitos imputados dan más de 4 años de cárcel y, por ende, la solicitud de la Fiscalía cumplió el requisito objetivo, mientras que los subjetivos están supeditados a la agresión, además porque los derechos de los menores de edad están por encima de los demás, situación por la cual este sujeto no tendría rebaja alguna por el homicidio, aunque sí por la tentativa de feminicidio, pero solo hasta del 25 %.

El maltrato psicológico

La Fiscalía indicó que Jaír Sebastián acosaba a su compañera sentimental Andrea Estefanía desde hacía meses. No le permitía vestirse como ella quería porque le decía, según las autoridades, “que por ese motivo violaban a las mujeres”.

Además, le había hecho un reclamo en diciembre pasado a su novia porque supuestamente se había besado con una amiga que había llegado de Bogotá. Algo que surgió, al parecer, de su propia paranoia por querer controlarla y someterla.

No solo revisaba el celular de Andrea Estefanía, también, dijo la fiscal, le había buscado un trabajo cercano al de él, para vigilarla y así evitar que ella le hiciera lo mismo que le había hecho la exnovia, una mujer en España que le había sido infiel.

Los celos enfermizos y esos pensamientos, según la Fiscalía, llevaron a que Jaír Sebastián asesinara a Salomé, atacó a la hija de su compañera sentimental ya que “era lo que ella más amaba”.

Posición de la defensa

La defensa del acusado no se opuso a la solicitud de medida de aseguramiento de la Fiscalía, pero sí pidió que Jaír Sebastián Serna Velásquez fuera trasladado a una prisión fuera del departamento del Quindío, es más, lejos del Eje Cafetero “porque su vida corre peligro”.

El abogado señaló, además, que esto no significaba que apoyara al Estado y que, por ende, no investigara, solo que para este estadio procesal no contaba con las pruebas suficientes para tratar de desmentir lo dicho.

Indicó que, cuando contara con los elementos materiales probatorios suficientes para impedir la medida carcelaria contra su defendido, solicitaría una audiencia de revocatoria de medida de aseguramiento.

Legalización de la captura

Más temprano este jueves, el juez cuarto penal municipal, con funciones de control de garantías de Armenia, legalizó la captura de Jaír Sebastián Serna Velásquez.

La Fiscalía Primera Especializada solicitó legalizar el arresto porque se le respetaron los derechos al arrestado, no hubo agresión y dentro del marco jurídico se cumplieron los derechos del procesado.

La defensa no se opuso porque observó que efectivamente el grupo especial antihomicidios del CTI y de la Policía Nacional capturaron a Serna Velásquez dentro del marco de la ley.