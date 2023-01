El empresario y ganadero Javier García Maya fue rescatado en días pasados en un operativo de la Policía Nacional, luego de que el pasado 28 de octubre varios delincuentes lo secuestraran en el departamento de La Guajira. EL PILÓN tuvo acceso a la declaración inédita del administrador del almacén Agrogama ante la Fiscalía, en donde contó todos los detalles que vivió en el secuestro.

En una declaración de aproximadamente 10 minutos, el ganadero le relató a las autoridades: “A eso de las 8:00 a. m., llego al portón de mi finca, me bajo del vehículo, abro el candado que tiene, ingreso y me bajo nuevamente a cerrar el portón con el candado. Al darme vuelta me abordaron dos sujetos encapuchados, armados con pistola y revólver, los dos sujetos eran de contextura media y piel morena, uno portaba tenis azules, y me dijeron que me quedara quieto”.

El hombre cuenta que en ese momento pensó que solo le iban a robar el carro, por lo que forcejeó con los delincuentes, sin pensar que el plan era secuestrarlo. “En ese momento uno de los sujetos me pega con la pistola en la cabeza, partiéndome la ceja izquierda y me suben a la fuerza a mí camioneta, me preguntaron que si tenía plata, me registraron todos los bolsillos, me quitaron el celular y otras pertenencias”, rememoró la víctima, agregando que durante todo el trayecto que recorrieron lo iban golpeando.

Finalmente lo llevaron al caserío Las Casitas y lo bajaron de la camioneta para subirlo a un automóvil, seguidamente llegaron hasta un cerro y lo bajaron para que caminara.

“Luego de eso me ponen un casco, me tienen la vista tapada, no logro ver algunas cosas porque estoy vendado, siento que llegan algunas motos y me dicen que colabore, que me monte en la moto, que me iban a soltar, me empiezan a subir…, la vía estaba en mal estado, cruzamos varios arroyos, y en ese trayecto duramos unas dos horas más, llegamos a un punto donde me bajan de la motocicleta y seguimos caminando unos 40 minutos más”, contó García.

Quiénes eran los secuestradores

En el operativo dieron con la captura de Esneider de Jesús Manjarrez Bolívar, alias ‘Pichirulo’. Posteriormente, dieron con sus señalados cómplices tales como Javier de Jesús Morales Brito, Luis Dairo Levete Meza y Jainer Calixto Cotes Fuentes, capturados por orden judicial en los municipios de Riohacha y Villanueva.

Estos fueron identificados por una investigación de la Fiscalía mediante el análisis de abonados telefónicos en los puntos donde raptaron al empresario. Según el ente, Jainer Calixto fue el coordinador del secuestro, mientras que Javier Brito se encargó de transportar a la víctima para hacer el transbordo del vehículo y Luis Levete finalmente la llevó al sitio de cautiverio.