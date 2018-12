Según Blu Radio, en ese departamento fue hallado por el Gaula de la Policía, que asegura que se trató de un secuestro por parte de la mujer, cuya identidad no ha sido revelada.

Sobre cómo se gestó el secuestro, la abuela del bebé, María Adelina Moreno, explicó que se lo quitó una mujer el miércoles pasado en la tarde.

Este viernes, la Policía de Cundinamarca explicó que la raptora llevaba cerca de un mes en la zona tratando de acercarse a la familia del bebé, al parecer, para cometer el robo.

“Me llegó a la casa y me cerró la puerta. Me dijo: ‘No grite, no haga nada porque la mato, la mato. Yo no le voy a hacer nada a su bebé’. Después me dijo: ‘Yo tengo un problema con Catalina porque me robó a mi marido, me pegó y me hizo perder mi bebé’”, relató la abuela del menor a Noticias Caracol.

Para dar con el paradero del menor, las autoridades ofrecieron una recompensa de 20 millones de pesos.

En las próximas horas se revelarán detalles sobre cómo fue el rescate del bebé en Huila.