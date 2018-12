De acuerdo con la Policía de Cundinamarca, la sospechosa llevaba cerca de un mes en la zona tratando de acercarse a la familia del bebé, al parecer, para cometer el robo.

La delincuente aprovechó que la abuelita estaba sola con el menor para intimidarla con un arma blanca, según contó ella en Noticias Caracol:

“Me llegó a la casa y me cerró la puerta. Me dijo: ‘No grite, no haga nada porque la mato, la mato. Yo no le voy a hacer nada a su bebé’. Después me dijo: ‘Yo tengo un problema con Catalina porque me robó a mi marido, me pegó y me hizo perder mi bebé’”.