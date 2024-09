El problema principal es, básicamente, que Velásquez siguió interpretando canciones de la agrupación luego de su salida y sin autorización de los integrantes.

Jair López, el representante legal de ‘Los inquietos’ llevó un largo proceso que hace pocos días terminó con la resolución que dio el tribunal. Nada satisfactoria para Velásquez, pues el juzgado once penal del circuito de Medellín encontró al artista culpable de infringir los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos, y le impuso una condena de cuatro años de prisión, además de una multa de casi 21 millones de pesos.

Jair López, representante de ‘Los inquietos’, recibió amenaza de muerte por caso con Nelson Velásquez

Ahora, López dio una entrevista a Olímpica Stereo, en la que contó varios detalles que pocos sabían sobre esta pelea legal:

“Yo me alegré el sábado en la noche porque sonó el teléfono y era de un número privado. Yo dije: ‘Es Nelson’. Contesté y hablé, pero nada. Inmediatamente, volvió a sonar y contesté con alegría y no, era para amenazarme de muerte y me dijeron que me iban a pelar. Pasé de la felicidad, de pensar que era él, a la tristeza y amargura de que en este país es lamentable que ocurran estas cosas para quitarle los derechos a la gente, pero bueno”.

No solo eso, añadió que antes de que saliera el fallo, él mismo se reunió con Velásquez en un centro comercial para tratar de arreglar el asunto sin tener que llegar a lo legal:

“Le dije: Nelson, está por salir el fallo, eso va a ser en contra suya, reaccione, piense, usted puede seguir con su carrera, podemos llegar a acuerdos, propóngame y negociamos, nos ponemos de acuerdo. Me dijo: ‘Sí, listo. Voy a hablar con la abogada porque me comprometí con ella a no hacer nada si no consulto con ella. Yo le respondí que estaba bien. Nos dimos un abrazo. Me dijo que me llamaba al otro día y no me volvió a llamar”.

Hasta el momento, Velásquez no se ha pronunciado, pero sí ha recibido mucho apoyo por parte de diferentes colegas musicales.

¿Por qué Nelson Velásquez no irá a la cárcel?

El cantante vallenato recibió un periodo de prueba de tres años en los que deberá:

Informar todo cambio de residencia.

Tener buena conducta.

Reparar los daños ocasionados con el delito, a menos que se demuestre que está en imposibilidad económica de hacerlo.

Presentarse personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la sentencia, cuando sea requerido.

No salir del país sin previa autorización del funcionario que vigile la ejecución de la pena.

