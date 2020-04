green

El parlamentario criticaba que funcionarios del Gobierno, y principalmente ministros, hubieran permanecido “8, 10 y 12 horas escuchando más de 100 discursos” en lo que llamó “debates de control político equivocados”, en vez de atender otro tipo de tareas para afrontar la pandemia.

“Señores, esto no es práctico, no es funcional. La democracia no puede ser un obstáculo para el desarrollo y hoy lo que más necesita Colombia es enfrentar esta crisis. Yo le pido al Gobierno Nacional que intervenga al Congreso de la República”, agregó.

Las críticas al representante a la Cámara por Antioquia le llovieron de inmediato. En el debate sus colegas lamentaron que se hicieran propuestas propias de regímenes dictatoriales:

Alerta: Congresista del Centro Democrático, César Eugenio Martínez, pide en plenaria de Cámara que Gobierno Nacional cierre el Congreso.

No señor. Ese puede ser el deseo dictatorial de su partido, pero Congresistas no somos un comité de aplausos y reclamamos lo que clama la gente pic.twitter.com/FZNI3Pi7zF — DavidRacero (@DavidRacero) April 23, 2020

Muy lamentable escuchar la intervención del Congresista del Centro Democrático César Eugenio Martínez. Justo el partido que infundía miedo sobre volvernos una dictadura, está haciendo el llamado para cerrar el Congreso y no hacer control político al Gobierno. pic.twitter.com/W5GB6P6C50 — León Fredy Muñoz🇨🇴 (@LeonFredyM) April 23, 2020

Desde el @CeDemocratico, le piden al Gobierno que intervenga el Congreso. Todas sus acciones van dirigidas a perpetuar la dictadura que tanto quieren.

Primero propusieron eliminar las Cortes, despues reducir el Congreso y ahora esto!@CesarEugenioMR: ¿A dónde nos quieren llevar? pic.twitter.com/g683G2QkO4 — Mauricio Toro (@MauroToroO) April 23, 2020