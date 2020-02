Cabe recordar que la Unidad Nacional de Protección ha sido cuestionada por varios meses “por su desempeño en el manejo de esquemas de protección, sobre todo a líderes sociales”, informó CM&.

También se le suman críticas por la asignación de los escoltas y los vehículos a quienes en realidad los necesita, también ha tenido reproches de defensores de derechos humanos, además de “manejos de presupuesto y constantes reclamos del sindicato”, agregó Blu Radio.

Justamente, el sindicato, citado por W Radio, reaccionó pidiendo un funcionario que esté dispuesto a dialogar:

“Un director con condición humana, que construya, trabaje en equipo, no más Pablo González, una persona que no negocia condiciones laborales, no escucha a nadie, no sabe. Un ser arrogante y terco”.