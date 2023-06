La mujer, que se desempeña como secretaria general de la Alcaldía de Neiva, habló sobre el hecho de violencia del cual fue víctima en la madrugada del pasado 17 de junio y que tiene contras la cuerdas al contralor del departamento.

Y es que en las grabaciones que publicó el Diario del Huila se puede ver el momento en el que Andrés Felipe Vanegas, en aparente estado de embriaguez, empuja, golpea y arrastra a Salomé Bahamón, después de salir de una discoteca.

#Vídeo Así registró una cámara de seguridad, parte de la agresión de la que fue víctima la abogada Salomé Bahamón, por parte de su pareja sentimental el Contralor Departamental Andrés Felipe Vanegas. pic.twitter.com/fAcERgIzgS — Diario del Huila (@diariodelhuila) June 27, 2023

Relato de la pareja del contralor del Huila, víctima de agresión

Luego de que se conociera la denuncia por parte de la mujer, Salomé Bahamón rompió el silencio y contó crudos detalles del momento en el que Vanegas la maltrató.

En diálogo con Blu Radio, Bahamón explicó que atraviesa por un “momento difícil” como consecuencia de los golpes que recibió, pues recalcó que es la primera y última vez que permite que un hombre le haga daño.

“Me encuentro muy afectada, es un momento muy difícil. Me fracturó una carilla de un diente inferior por los fuertes golpes que me dio y que se ven en el video. Es la primera y la última vez que me pega, por lo que presenté una denuncia penal”, indicó.

Asimismo, la secretaria general de Neiva manifestó que todo comenzó porque ella se quería ir de un concierto en el que estaban; hecho que le molestó a Vanegas, quien había consumido licor y empezó a insultarla.

“Saliendo de la discoteca empieza a golpearme. Mientras manejaba, me golpeaba y me dice que nos íbamos a morir, mientras yo lo único que pensaba era como tirarme del carro. Incluso, en medio del ataque, alcancé a enviarle la dirección a una amiga para pedirle auxilio”, precisó.

Finalmente, Bahamón dijo que pensó que su pareja la iba a matar por la forma en que la trataba, tanto así que ni las personas encargadas de las seguridad pudieron detener a Vanegas.

“Pensé que él me iba a matar por la actitud que tenía, por esa agresividad, por como actuaba. Yo solo le suplicaba que me dejara ir, que no pasó nada. En ese momento ya decide golpearme y agredirme mientras yo gritaba con toda mi alma para que alguien me auxiliara”, señaló.

Y agregó: “Me tapó la boca con las dos manos, como si me quisiera ahogar, y me llevó al ascensor arrastrándome… Me acurruqué y le supliqué que no me pegara. De un momento a otro, cerré la puerta del ascensor y logré bajar al primer piso. Si no hago eso lo primero que hace es matarme. Hasta los de seguridad estaban bastante asustados”.