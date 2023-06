Andrés Felipe Vanegas, contralor del Huila, está envuelto en un escándalo por un video que circula en redes sociales en el que aparece agrediendo a su pareja, Salomé Bahamón, quien además se desempeña como la secretaria General de la Alcaldía de Neiva, según informó el Diario del Huila.

El maltrato ocurrió luego de que ambos regresaran a su casa después de pasar una noche de juerga en una discoteca. En las cámaras de seguridad del conjunto Bosques de Santa Ana quedó registrado el momento en que Vanegas agrede a Bahamón. Los videos fueron compartidos por el citado medio.

En la grabación se ve cómo el contralor le da empujones a la mujer, la golpea y la arrastra hasta un lugar que la cámara no logró capturar. La víctima habló con el diario regional y contó detalles de la agresión que sufrió.

#Vídeo Así registró una cámara de seguridad, parte de la agresión de la que fue víctima la abogada Salomé Bahamón, por parte de su pareja sentimental el Contralor Departamental Andrés Felipe Vanegas. pic.twitter.com/fAcERgIzgS — Diario del Huila (@diariodelhuila) June 27, 2023

“Con los dedos me causó daños en el paladar, me pegó puntapiés, me abofeteó, ma arrastró y luego me dijo ‘acá no pasó nada mi amor’. Él nunca paró de pegarme. Tenía mucho susto y como pude me escapé”, contó Bahamón.

La mujer interpuso la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y el pasado 22 de junio la entidad asignó el caso. Se está a la espera de que se analicen las pruebas correspondientes para dictaminar si se abre o no el caso contra Andrés Vanegas por violencia. Por el momento, el funcionario no ha dado su versión de lo que sucedió.