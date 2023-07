El registrador nacional Alexander Vega, quien también fue magistrado del Consejo Nacional Electoral en la época del caso Odebrecht, ha sido noticia en los últimos días por salir salpicado del escándalo de los audios de Óscar Iván Zuluaga sobre el caso. En dos grabaciones, reveladas por revista Semana, se escucha al excandidato presidencial hablar con Daniel García Arizabaleta sobre el ingreso de dineros a su campaña presidencial. En uno de los audios mencionan a Vega y mencionan que en una conversación con él, supuestamente, dijo sobre el caso que se podía “formar una crisis institucional para el país ni la berraca”.

Según los audios de Semana, el excandidato presidencial le dijo a García Arizabaleta. “Yo estuve en el CNE y hablé con Álex Vega. Él me buscó. ¿Qué me dijo? ‘Hombre, mire, yo creo que esto aquí hay que sacarlo en tablas, porque si no, esto se forma una crisis institucional para el país ni la berraca’. Que él está hablando con el fiscal (Néstor Humberto Martínez) para que no siga insistiendo en eso”.

Estos audios estarían en poder de la Fiscalía y serían algunos de los elementos clave en el proceso contra el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, quien será llamado a imputación el próximo lunes 10 de julio. Desde hace tres semanas, la Fiscalía había anunciado la imputación contra Zuluaga por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particular.

Aunque no lo dice directamente, en las grabaciones se insinúa que el Consejo Nacional Electoral (CNE) tenía conocimiento del ingreso de estos dineros a la campaña presidencial. Una de las frases más polémicas de la conversación se la dice García Arizabaleta a Zuluaga: “Alex Vega es de la tesis de que no pase nada”. Lo curioso es que el Consejo Nacional Electoral archivó dos procesos que había por el caso Odebrecht contra Zuluaga y contra Juan Manuel Santos.

Noticias Caracol habló en la mañana de este martes con Armando Novoa, exmagistrado del CNE. En esa entrevista, contó que él sí tuvo indicios de la posible vinculación de Zuluaga con Odebrecht, pero que en la votación interna hubo seis magistrados más a favor de archivar el proceso y a él lo recusaron para que no votara. “Existían indicios muy serios, muy graves en relación con Daniel García al entorno de esa campaña, que indicaban que, efectivamente, el candidato estaba directamente comprometido en hechos irregulares”.

En esa conversación también dijo que tuvieron conocimiento de que Zuluaga había viajado hasta São Paulo, en Brasil, junto a Daniel García Arizabaleta, con su hijo, con el expresidente de la República, Iván Duque Márquez. Esos episodios no se habían investigado adecuadamente”, le dijo a Noticias Caracol el togado. Por ahora, el registrador Vega no se ha pronunciado ni ha entregado su versión sobre las acusaciones.

Otro de los hombres que salieron enredados en este escándalo es el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, quien fue magistrado del CNE en la época y, de hecho, fue uno de los ponentes que propuso archivar ese proceso contra el excandidato presidencial. Por su cargo en ese momento, le dijo a W Radio que “se realizaron más de 110 actuaciones administrativas, basadas en pruebas proporcionadas tanto por la Procuraduría como por la Fiscalía”.