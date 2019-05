green

Todo empezó luego de que Gustavo Gómez y el periodista Pascual Gaviria expusieran sus puntos de vista, en Caracol Radio, frente a la sorpresiva renuncia de Martínez, pues los dos hicieron reparos a los argumentos que dio el fiscal: que se apartaba de su cargo por la decisión que tomó la JEP de no extraditar al exjefe guerrillero ‘Jesús Santrich’. Además, porque ese tribunal ordenó a la Fiscalía su liberación inmediata.

Pero Darcy Quinn tomó la palabra para cuestionar el fallo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y para resaltar el “valor” que, según ella, mostró Martínez al dar un paso al costado.

“Si cada vez que uno no está de acuerdo con una decisión, y con algo que va contra lo que uno piensa y contra sus valores, uno renunciara, seguramente el mundo sería otro….”, apuntó la periodista, y destacó que también “se necesita valor para decir: ‘a esto no le juego’”.

Gómez dijo que si el tema “es de principios” y de contradicciones con la JEP, entonces Martínez pudo haber renunciado cuando el tribunal de paz empezó a funcionar, o “cuando comenzó lo de Odebrecht”, porque “este señor, que es un destacado jurista, ha sido abogado de todas las partes que han tenido que ver con Odebrecht”.

No obstante, Quinn insistió por más de 25 minutos en defender a Martínez y en destacar el trabajo que ha hecho en la Fiscalía, sobre todo en el caso ‘Santrich’.

“La discusión no es si el señor ‘Santrich’ es inocente o no. La discusión es si las pruebas son suficientes para que la Fiscalía considere lo que considera o para que la JEP considere lo que consideró hoy: la no extradición. Y le voy a dar un dato: hace dos años, la Corte Suprema le ordenó al fiscal dejar en libertad a un exintegrante de las Farc que estaba pedido en extradición y que había sido capturado. Y cumplió la orden, ¿por qué no renunció?”, preguntó Gómez.

Casi de inmediato, Quinn quiso responder a este interrogante, pero fue interrumpida:

“No me conteste porque usted no representa a la Fiscalía. Solamente estoy planteando la duda. Que me conteste el fiscal o la jefe de prensa del fiscal, no usted”, dijo Gómez.

“No, pero es que… necesitamos todos los puntos de vista, ¿o no?”, dijo Quinn en medio de una sonrisa.

Este regaño del director y la discusión con sus dos colegas no pasó desapercibida en las redes sociales, en donde usuarios se dedicaron a comentar la situación a tal punto de que el tema fue tendencia.

A continuación puede escuchar la discusión completa (el llamado de atención está a partir del minuto 25).