La denuncia la hizo la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE) en su cuenta de Twitter, y resaltó uno de los artículos que incluyó el partido en el Proyecto de Acto Legislativo 22 de 2018 ‘Por medio del cual se reforma la constitución política en materia de administración de justicia y se reforma el equilibrio orgánico de frenos y contrapesos”.

En el artículo 10 de ese documento buscan modificar el artículo 186 de la Constitución Política de Colombia de 1991 que establece:

“De los delitos que cometan los congresistas, conocerá en forma privativa la Corte Suprema de Justicia, única autoridad que podrá ordenar su detención. En caso de flagrante delito deberán ser aprehendidos y puestos inmediatamente a disposición de la misma corporación”.

Entre tanto, el que propone el uribismo quedaría así:

Las críticas no se hicieron esperar y una de las primeras fue la exsenadora Claudia López, aunque equivocadamente adjudicó el texto al Proyecto de Acto Legislativo 21 de 2018, que incluye la propuesta de la reforma a la justicia que busca el Gobierno del presidente Iván Duque hace dos semanas en cabeza de las ministras de Justicia, Gloria María Borrero, y del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.

Sin embargo, cuando algunos de sus seguidores le señalaron el error, citó su antiguo trino y expresó:

