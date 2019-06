En entrevista con El Tiempo, Coronell agradece la solidaridad de Daniel Samper y Vicky Dávila, desmiente a Felipe López Caballero, dice que tiene una buena relación con los Gilinski y le parece extraño el giro de Duzán que pasó del apoyo a un sonoro ataque editorial en su contra.

“Debo decir que me sorprendió que María Jimena no me dijera arrogante ni soberbio cuando leí mi columna a su lado, en vivo y ante 200 suscriptores. Tampoco me calificó así cuando me llamó el martes, muy solidaria, después de mi despido. Quizás solo se percató de mi supuesta soberbia cuando estuvo expuesta a la humildad de Felipe López”, comentó el periodista a ese medio.