El empresario y periodista explicó que Daniel Coronell creó un desconcierto entre las directivas del semanario al “revirar públicamente” contra la explicación que ofreció Alejandro Santos, director de la revista, en el sentido de que Semana “jamás ha engavetado investigaciones periodísticas de interés público”.

“Daniel no aceptó esa explicación. Eso equivalía a poner en tela de juicio la credibilidad de ‘Semana’ y en el periodismo, eso es todo”, recalcó López a Rueda en El Tiempo.

Como se sabe, la revista Semana tenía casi lista una investigación sobre una supuesta doctrina militar que abonaba el regreso de los ‘falsos positivos’ al país y que no publicó debido a “aspectos pendientes […] incluyendo la protección de las fuentes y la seguridad personal del equipo periodístico”, señaló López en la entrevista.

Pero el periódico The New York Times se adelantó a la revista y divulgó un polémico reportaje con documentos que aparentemente estaban en proceso de verificación con fuentes cercanas al gobierno, por parte de Semana.

“Seguramente, lo que querría [Daniel Coronell] era que ‘Semana’ aceptara que la investigación había sido engavetada, pero eso no era posible porque no era la realidad. A esas alturas ya era evidente que había una falta de confianza”, precisó el fundador de la revista.

Y enseguida, Felipe López dijo a María Isabel Rueda que el columnista tenía toda la intención de insistir públicamente, y desde la revista, en una explicación “satisfactoria”.

“Cuando hablé con él [Daniel Coronell], me dijo algo que me desconcertó: Que mientras ‘Semana’ no diera una explicación satisfactoria, él iba a insistir en el tema en las próximas columnas, pues tenía mucha información que no había publicado en la primera. Eso me pareció inaceptable. Si su decisión era seguir poniendo en tela de juicio la credibilidad de la revista, lo lógico es que lo hiciera desde afuera”, subrayó el propietario de Semana al periódico.