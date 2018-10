Canadá es el primero entre los industrializados y miembro del G7 que le dijo sí a la comercialización de la hierba para cualquier uso. En 2001, se había aprobado el uso para fines médicos.

La legalización del uso lúdico de la marihuana fue una promesa electoral del actual primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y fue aprobada por el parlamento canadiense el pasado 20 de junio.

Frente a esto, los usuarios de redes sociales en Colombia reaccionaron y criticaron que, mientras en Canadá se aprueba, el Gobierno de Iván Duque la prohibió hace pocas semanas e, incluso, autorizó su decomiso y sanciones por parte de la Policía.

Estas fueron algunas de las opiniones en las que se compara la medida de Canadá con la realidad en Colombia:

¿Presidente @IvanDuque no le parece que, no sé, no sé, vamos un poquito en contravía del mundo? https://t.co/yYC8tyVC7E

— X-tian (@UnCaricaturista) October 17, 2018