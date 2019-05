La emisora dice que el entrevistado pidió mantener su identidad en el anonimato, por temor a represalias en el Ejército, y que contó que “las bajas son importantes […] ya que el incentivo para nosotros son vacaciones”. Además, que no necesariamente debe presentarse un combate para neutralizar al enemigo.

“Nosotros siempre tenemos un principio de distinción, pero nosotros no distinguimos si es paramilitar o disidente de las Farc. No. Lo que distinguimos es que tenga arma o no tenga arma; si el señor tiene un arma y se distingue, y está debidamente uniformado y plenamente identificado, nosotros podemos darlo de baja”, señala la fuente, según audios que compartió la cadena radial.