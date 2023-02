La recuperación del puente de Barragán, que conecta el sur del Quindío con el Valle del Cauca, sigue frenada en escritorios, lo que podría retrasar el inicio de los trabajos.

(Vea también: Mujer fue asesinada por su pareja sentimental; hija fue quien la encontró)

El gobierno del Valle del Cauca había iniciado los trámites administrativos para la intervención del puente, a través del convenio interadministrativo 1612 del 31 de diciembre de 2022, firmado con el Instituto Nacional de Vías, Invías; incluso se había anunciado que las tareas comenzarían a mediados de febrero; sin embargo, el director del Invías, Juan Alfonso Latorre Uriza, informó que se presentaron dificultades en el esquema de contratación debido a que el convenio establece un proceso licitatorio con pliegos tipo, lo cual es complejo en una situación de declaratoria de calamidad.

Ante esta situación, el Invías está evaluando alternativas para acelerar el inicio de las obras. Según el secretario de Aguas e Infraestructura del Quindío, Héctor David Guzmán Walteros, el instituto debería emitir una respuesta este miércoles, 15 de febrero, para determinar si la gobernación del Valle del Cauca puede realizar una contratación inmediata o si se debe seguir el proceso ordinario de contratación.

El cierre del puente en Quindío

El 28 de octubre de 2022, se ordenó el cierre del puente Barragán debido al deterioro que presentaba su estructura, lo que lo convertía en un gran riesgo para el tráfico, especialmente para los vehículos pesados. Una creciente del río Barragán afectó la estructura.

La apertura del puente de Barragán es crucial para el transporte de productos agrícolas como cítricos, plátanos, derivados lácteos y café desde los municipios de Génova, Pijao, Córdoba, Buenavista y Calarcá hacia las localidades del norte del Valle del Cauca, como Caicedonia y Sevilla.

Además, los residentes de Génova y Pijao solían aprovechar la cercanía de Caicedonia para adquirir suministros de grandes cadenas y supermercados del norte del Valle del Cauca, en lugar de viajar a Armenia, lo que les ahorraba tiempo, dinero y costos de transporte.

Así mismo, el puente de Barragán también era beneficioso para los habitantes del Valle del Cauca. Muchos de ellos lo utilizaban para acudir a citas médicas en Armenia, que es la capital más cercana, ya que Cali se encuentra a unas 3 horas de distancia.

Desespero de la comunidad

A pesar del cierre del puente, algunos ciudadanos han encontrado formas creativas de trasladar sus productos, siendo la más evidente el uso de trasbordos.

Juan Sebastián Peña Briceño se encarga de transportar materiales de construcción y, antes del cierre del puente, solía hacer el recorrido de Caicedonia al Quindío de lunes a viernes alrededor de las 7 a. m., sin mayores retrasos. Sin embargo, ahora el tiempo de recorrido se ha incrementado significativamente, lo que le ha causado inconvenientes y pérdidas económicas.

“Debo hacer trasbordo, ahora contrato una camioneta desde Caicedonia hasta la esquina del puente, de ahí debo contratar con unas personas que a pie pasan cemento, tubos y otros objetos hasta el otro extremo del puente donde está un camión mío para volver a cargarlo. Andrés Sánchez se dedica a la producción agrícola en su finca, además transporta las frutas y verduras de sus vecinos de Génova hacia Caicedonia y Sevilla. Desde el cierre del puente se ha visto perjudicado económicamente, ya que debe hacer 3 viajes en un día”, explicó Sánchez.

“Yo tengo un carro que no es moderno, pero con él he podido sacar los productos. Me gastaba en gasolina $ 25.000 en una ida y vuelta, pero ahora debo pagar mucho más. Mensualmente me gastaba entre $ 800.000 y $1 millón, ahora se incrementó hasta más de $ 3 millones”, agregó.

Su carga, dijo, llega maltratada por lo que debe venderla a un menor precio: “Usted me pregunta por qué no tomo otra ruta, habría que irse hasta El Caimo para ir rumbo a La Tebaida y de ahí al Valle del Cauca, pero agentes de tránsito no permiten que un vehículo como el de mi propiedad, que reconozco es antiguo, transite por la zona, me multan”.

En Caicedonia también se mantiene la preocupación por el cierre del puente. Édgar Gómez Giraldo, representante de los comerciantes de la localidad vallecaucana, reconoció que están enfrentando un caos ya que nunca imaginaron tener que ser proveedores de la cordillera, lo cual ha generado una logística más compleja y un aumento en los costos de transporte.

“Barragán es como un puerto seco, aquí en Caicedonia llega la producción de cítricos, plátano y café, y a Génova, Pijao y Buenavista llega de parte del Valle lo que es ferretería, además la gente se abastece de las grandes cadenas o supermercados”.

Jairo Arizmendi hizo un llamado a las autoridades de tránsito para que proporcionen información clara y oportuna a los camioneros y transportadores, con el fin de evitarles un desgaste innecesario. Arizmendi mencionó que muchos camiones llegan al puente sin conocer su cierre, lo que les obliga a volver y gastar más dinero en una ruta alternativa, lo cual no es justo para ellos.

Al tiempo, denunció que el espacio peatonal del puente es aprovechado por los motociclistas para trasladarse por lo que muchas personas estarían en riesgo.

(Lea también: Luto y dolor en Quindío por asesinato de niña de 4 años; madre se encuentra herida)

Llamado desde la Defensoría

La Defensoría del Pueblo en el Quindío advirtió que en un 80 % está afectada la economía y movilidad en el sector del puente Barragán.

“El arreglo del puente dura 4 meses, dependiendo de las condiciones climáticas, iba a comenzar el viernes pasado, pero debido a una cláusula estamos esperando el concepto jurídico. Recalcamos la importancia de la estabilización del corredor por las personas que allí se transportan”, puntualizó el defensor Juan Camilo Meza Velásquez.