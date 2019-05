En la sección denominada ‘Al oído’, Londoño aseguró que su colega Abelardo de la Espriella, también uribista, sería quien ocupe la página de Daniel Coronell, a quien le acaban de cancelar su columna de la revista Semana por cuestionar que no se publicara el artículo sobre la posibilidad del regresos de ‘falsos positivos’, que sí publicó el diario estadounidense The New York Times.

“Le quiero contar que hay un nuevo columnista en la revista Semana. Abelardo de la Espriella. ¡Hágame el favor! […]. Un hombre bien definido, no hay dudad alguna. Es un hombre de derecha, un excelente abogado penalista, un hombre combativo, serio, claro, franco en sus cosas, y Felipe López [fundador de la revista] tiene que saber a quién se lleva, eso no le puede dar sorpresas”, dijo el exministro.

De la Espriella, por su parte, en su columna de La FM de este miércoles, defendió que la revista Semana decidiera suspender el espacio que Coronell tenía en ese medio desde hace más de 10 años.

Semana no ha confirmado la incorporación del abogado, ni de otro columnista.

A continuación, la revelación de Fernando Londoño, desde el minuto 11:30.