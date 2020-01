La principal de ellas tiene que ver con la supuesta cercanía del nuevo Fiscal al presidente de la República, ya que juntos estudiaron en la Universidad Sergio Arboleda y son buenos amigos.

Barbosa fue elegido por los 16 magistrados de la Corte Suprema de Justicia para que asuma el cargo en reemplazo de Néstor Humberto Martínez, que renunció el año pasado luego de que le otorgaran la libertad a alias ‘Jesús Santrich’.

En la hoja de vida del nuevo fiscal, que tiene 45 años de edad y sería el más joven de la historia del país, se destaca que estudió derecho con el presidente Duque en esa universidad.

Tras conocerse su nombramiento, el nuevo fiscal explicó que uno de los ejes centrales de su gestión será tratar de equilibrar al país, y enviar un mensaje de institucionalidad.

Además de sus estudios de derecho, el nuevo fiscal también tiene una especialización en Relaciones Internacionales, es master en historia y derecho público; y cuenta con un doctorado en derecho público en la Universidad de Nantes (Francia), destaca ese mismo diario.

Pese a su gran preparación académica, algunos sectores de oposición en el Congreso no ven con buenos ojos su nombramiento, precisamente, por su cercanía a Duque.

“Me parece sorpresiva, creo que hace carrera poner en los altos cargos a los mejores amigos. Creo que el doctor Barbosa es una persona amable, cálida, lo he tratado en el Congreso. Pero no sé si es el experto penalista y me queda más ese sabor, de ser alguien de la entraña del presidente”, señaló la senadora Angélica Lozano, citada por La W.