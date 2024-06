El cuerpo del actor chileno, Álex Andrés Araya Castillo, fue encontrado el pasado 7 de junio dentro de una vivienda que él mismo había alquilado en el barrio Los Ángeles, en el oriente de Medellín.

Eduardo Araya, hermano de la víctima, en entrevista para el diario La Tercera, dos mujeres que Álex Araya conoció por Tinder, son las principales sospechosas de su muerte. Con ellas se citó en dos ocasiones, la segunda el jueves 6 de junio, un día antes de ser hallado muerto.

El hombre fue encontrado por una empleada del servicio que, tras golpear insistentemente, entró a la fuerza al lugar donde encontró al chileno desnudo, acostado boca abajo sobre su cama y sin signos vitales. La familia del chileno asegura que hay demoras en la investigación del caso. Dicen que tuvieron que pasar cuatro días desde que el cuerpo fue hallado para que las autoridades pudieran confirmar su identidad y avisar a sus allegados.

“Creo que hemos logrado mayor rapidez que en otros casos, nos han ayudado bastante, pero encuentro que hay mucha desconexión entre el consulado y el Estado de Colombia. No sabemos por qué, pero quizás es porque no quieren compartir información que les afecte el turismo. Hemos enviado una serie de documentos a fin de que se pueda hacer el traslado. Yo trato de presionar al consulado, hacerles hartas preguntas para saber sobre el progreso de la investigación, pero han sido superherméticos, no nos han dado mucha información. Pero no nos resignamos, nos hemos apoyado entre los amigos, en la familia”, se lee en La Tercera.