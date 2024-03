Por: Diego Rey

En las últimas semanas, ha tomado fuerza en Colombia la polémica de la insulina, luego de las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien afirmaba que este fármaco estaba siendo usado por algunas personas con el fin de adelgazar. El comentario del mandatario se suma a la escasez del medicamento que está siendo seguido por Invima.

La entidad explicó que de las nueve insulinas que cuentan con el registro en el país, tres fueron incluidas en el listado de abastecimiento y desabastecimiento. Lo anterior, con el fin de hacerle seguimiento al caso.

“A partir del seguimiento que realizaron el Ministerio de Salud y Protección Social y el Invima, se incluyeron tres de las insulinas en el listado de abastecimiento y desabastecimiento publicado periódicamente con corte a febrero de 2024 del Invima Desabastecimientos: Insulina Degludec, Insulina Lispro e Insulina Glargina”, explicó el Invima.

Por qué hay desabastecimiento de insulina en Colombia

Sanofi, una de las farmacéuticas detrás de la producción de una de las insulinas, explicó que la Glargina es una de las que participa más en el mercado; pero se ha registrado una intermitencia en el suministro de esta desde Alemania, por lo tanto, se notificó el riesgo de desabastecimiento.

En el caso de la Degludec, a finales de 2023 reportó baja disponibilidad y tuvo que entrar en etapa de reabastecimiento. Mientras tanto, la Lispro sigue en monitoreo por parte del Invima.

Desabastecimiento de insulina: “Una guerra de medicamentos”

Pulzo conoció el caso de una madre que suplica que a su hija de le cumpla con el suministro de insulina. Bibiana Gallego Saravia le explicó a este medio que la menor tuvo un coma diabético previo a cumplir 7 años, y desde aquel entonces venía recibiendo las dosis del medicamento cada mes.

“Mi hija tuvo coma diabético cuando iba a cumplir 7 años y quedó insulinodependiente. Ella venía bien con el tema de las insulinas, que me llegaban cada mes”, dijo.

Gallego explicó que desde finales de 2023 e inicios de 2024, la entidad encargada de entregarle la insulina y las agujas, posterga dicho proceso y simplemente le entregan un papel de pendiente, aunque nunca responden por el mismo y se ve obligada a empezar el proceso de cero.

“Desde que empezó este año vengo anotando que ya no hay insulinas, no hay agujas y me entregan unos papelitos como pendientes”, añadió la mujer.

Lo que llama la atención sobre este caso es que la mujer explica que vive en el municipio de Chía, Cundinamarca, y la farmacia que la atiende le ha dicho que para esta jurisdicción solo hay 15 dosis de insulina para entregar cuando ella va.

“Siempre me dicen que tengo que estar pendiente porque dicen que para todos [los insulinodependientes] solo hay 15 insulinas. O sea, una población como Chía, ¿para que le lleguen 15 insulinas? Esto se volvió como una guerra de medicamentos”, expuso.

Este medio se comunicó tanto con la EPS como con la farmacia encargada de la entrega de los medicamentos, y el caso entró en evaluación.

