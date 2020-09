green

De hecho, esa cartera recordó, a través de redes sociales, que en los buses autorizados se va a respetar esa medida, aunque no estableció un máximo de asientos ocupados para evitar aglomeraciones al momento de subir o bajar.

Asimismo, el Ministerio de Transporte recordó que es muy importante tomar los buses intermunicipales e interdepartamentales solamente en las terminales de transporte habilitadas durante el aislamiento selectivo, ya que estas fueron aprobadas por sus protocolos sanitarios.

¿Cómo es el procedimiento?

Usted puede comprar los tiquetes de forma virtual, para que solo tenga que presentarse en la terminal de transporte al momento de abordar la flota, método que está disponible desde este martes, informó El Tiempo.

Esta es la campaña del Ministerio de Transporte:

#TranspórtateConLegalidad |Te recordamos que tu salud es importante para el país, por eso queremos que te transportes con legalidad y seguridad. Entre todos podemos ser los #HéroesEnLaVía que salvan vidas. ¡Utiliza el transporte legal! #AislamientoSelectivo pic.twitter.com/DyvRV7NL3W — MinTransporte (@MinTransporteCo) September 1, 2020

Durante el aislamiento selectivo, usted no debe presentar ningún documento para justificar su viaje. Esa norma acabó con la cuarentena nacional desde el pasado 31 de agosto, añadió ese medio.

Dentro de la flota es obligatorio el uso de tapabocas, debe mantenerse ventilado el vehículo y desinfectado. Si bien no hay un máximo de venta de tiquetes para un solo bus, sí se debe asegurar una distancia mínima de un metro entre pasajeros, añadió esa publicación.

Primeros viajes del aislamiento selectivo

No consumir alimentos; no viajar con mascotas, cobijas o almohadas; evitar llevar muchas maletas y procurar no hablar por teléfono dentro del vehículo, son otras de las recomendaciones hechas por el Ministerio de Transporte.

Desde la mañana de este martes, las carreteras del país quedan habilitadas para todos los viajeros. Sin embargo, no todo ha sido perfecto. Viajeros denunciaron sobrecostos de tiquetes en la terminal de Bogotá.

Aparentemente, algunas empresas estaban cobrando 40.000 pesos a los pasajeros que querían ir desde la capital a Girardot, recorrido que usualmente no sobrepasa los 20.000 pesos.

Esta es la campaña del Ministerio de Transporte: