En Istmina, Chocó, fue sancionada la ley que crea el Ministerio de la Igualdad, que estará liderado por Francia Márquez. De ese modo, la nueva cartera es prácticamente una realidad y, solo le hace falta la reglamentación del Gobierno para que pueda avanzar con los objetivos que le atribuyó el Congreso tras la aprobación del proyecto el pasado 15 de diciembre. “Esta fue una promesa de campaña. Si no trabajamos por la igualdad y la equidad de Colombia, fracasamos como Gobierno”, advierte la vicepresidenta.

En eso coincide el senador Alexánder López Maya (Pacto Histórico), quien fue el coordinador ponente de la iniciativa en el Congreso: “es una de las tareas y responsabilidades más grandes del Gobierno. La primera es alcanzar la ‘paz total’ y, dar garantías a hombres, mujeres, jóvenes, personas mayores, diversas, en condición de discapacidad, entre otros; para iniciar en el camino de la garantía de derechos”, asegura.

Aunque la ley fue sancionada, todavía hace falta un paso clave: hacer realidad el ministerio a través de la reglamentación y la destinación de recursos. Eso hace parte también de las facultades extraordinarias dadas al presidente Petro por la ley, con lo que contará con 6 meses para expedir las normas necesarias “dirigidas a integrar al Sector de Igualdad y Equidad con las entidades que defina como adscritas o vinculadas”, de acuerdo con el texto.

“Será un reto enorme que pasa por la determinación de presupuesto. Podemos quedarnos hablando bonito, pero, si no hay recursos no vamos a avanzar”, señala Márquez, quien también asegura que se reunió con el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, “para que me dijera de dónde va a salir la plata y cuáles son los recursos que va a tener esta cartera. Estamos trabajando en eso”, dijo.