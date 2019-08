green

El también expresidente de la Corte Suprema de Justicia está preso desde septiembre de 2017, por decisión de un juez, mientras se adelantaba la investigación penal en su contra por los delitos de concierto para delinquir, cohecho, tráfico de influencias y uso abusivo de información privilegiada.

Sin embargo, en las últimas horas, Ricaurte quedó libre por vencimiento de términos, pero todo parece indicar que no fue una casualidad.

Esto porque se cumplieron los 240 días desde que la Fiscalía lo acusó y sin que empezara el juicio en su contra. Sin embargo, eso se logró gracias a que su abogado solicitó un aplazamiento cinco días antes de que se ordenara su libertad, indicó Blu Radio.

Según la emisora, los pasados 15 y 16 de agosto, Ricaurte y su defensor “no se presentaron a la audiencia para dar inicio al juicio pues, según explicaron al juzgado, su abogado tenía otras audiencias programadas”. Esa dilación permitió que se vencieran los términos.

Ese medio también destacó que la Fiscalía salió a aclarar que las nuevas fechas no están bajo su responsabilidad, pues sus delegados asistieron a todas las audiencias, no solicitaron aplazamientos, no interpusieron recursos adicionales y tuvieron intervenciones breves.

Sin embargo, la Procuraduría considera que sí debe haber otros responsables que permitieron el vencimiento de términos para el exmagistrado y le pidió al Consejo Superior de la Judicatura que sancione a esas personas.

“Transcurridos dos años de inactividad y dejar vencer los términos es una conducta claramente disciplinaria, por la autoridad competente del control judicial”, dijo el procurador Fernando Carrillo a Caracol Radio.

Entre tanto, el Ministerio Público también evalúa recursos judiciales para revocar la medida que le otorgó la libertad a Ricaurte, confirmó el mismo funcionario a la emisora: “Estamos en el proceso de estudio para tratar de lograr eso, eso está un poco complicado; pero tenga la certeza que si encontramos una salida lo vamos a hacer”.