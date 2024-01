Las autoridades se encuentran en alerta por el incremento de todo tipo de estafas en Colombia y en la que los delincuentes se valen de todo tipo de artimañas para quitarles sus pertenencias.

(Vea también: Mujer denuncia suplantación en 7 bancos muy populares; así le sacaron 15 créditos millonarios)

A modalidades clásicas como las llamadas telefónicas en las que los ladrones se hacen pasar por funcionarios de empresas de servicios públicos o bancos, se le suman otras como la de la suplantación de identidad por propiedad que ha tomado fuerza, lastimosamente, en el país.

Un ciudadano denunció mediante Noticias Caracol que fue víctima de esa estafa, sin si quiera darse cuenta, y que lo han puesto a pagar diversas multas de tránsito. Lo peor es que los delincuentes sacaron dos motos a su nombre, por lo que le fue embargada su cuenta por no pagar esas deudas.

Pesadilla por suplantación de identidad: este hombre tiene dos motocicletas a su nombre y hasta lo han embargado por no pagar comparendos Más en https://t.co/Kb1aG9p8zP pic.twitter.com/88o7op63Ns — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 12, 2024

En ese sentido, William Mejía, abogado especialista en transporte consultado por el medio citado anteriormente, comentó qué pueden hacer los colombianos que están siendo víctimas de ese tipo de estafa para demostrar que son inocentes.

Qué hacer si le aparece un vehículo o multa a su nombre

El abogado recomendó a los afectados “enviar un derecho de petición al Ministerio de Transporte solicitando que le informe si tienen vehículos a su nombre”. También comentó que debe solicitar en ese documento que le digan “dónde está matriculado ese vehículo y la marca”.

Lee También

Con esa respuesta, en caso de ser una suplantación, la persona puede “radicar una denuncia ante la Fiscalía y con la copia” de esa misma y acudir a un derecho de petición ante la entidad de movilidad correspondiente para pedir que “se cancele esa matrícula”.

Si no le aparecen vehículos a su nombre, pero sí multas de tránsito que usted no ha cometido, debe verificar que en el organismo estén los papeles de ese vehículo en orden y que en el RUNT no haya un registro erróneo en el que ellos deban “hacer una corrección”.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.