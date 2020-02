green

Daniel José Osorno Márquez, alias ‘Pupileto’, le dijo a El Heraldo que su primer robó lo hizo a los 17 años con la idea de tener “lo que otros niños tenían” y darse sus lujos. El hurto fue cerca de su casa, dijo el joven ladrón de 21 años al periódico, en un almacén.

“Me alcancé a robar unos carritos. Pero carros de control remoto, que se manejaban. En ese tiempo, valían como 50.000 pesos. Ahí era algo [de dinero] para tener”, confesó ‘Pupileto’.

Osorno Márquez agarró gusto por los relojes finos, viajes y demás cosas, y alcanzó a tener en sus manos 112 millones de pesos, agregó en el medio, que se le esfumaron en gustos para él y sus amigos.

“Me lo he gastado casi todo en mí, pero otras veces sí he ayudado a mi familia. […] La rumba y los relojes es lo que más me gusta” aseveró el joven que todavía tiene 47 relojes finos.

Y es que el delincuente, que fue castigado con medida de aseguramiento preventiva luego de que lo detuvieran por décima vez, confesó al diario que habla muy de vez en cuando con su mamá, y que su papá se alejó, cree él, desde que supo que él es homosexual; por lo que su abuela fue la que lo cuidó.

Finalmente, ‘Pupileto’ señaló al periódico que es “culpable” de algunas cosas, por las que, manifestó al rotativo, “ya pagó”, y por lo mismo debería quedar en libertad. No obstante, la juez lo envió a una cárcel por el delito de hurto calificado y agravado.